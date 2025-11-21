هدف متأخر ينهي رحلة المغرب ويصعد بالبرازيل إلى نصف نهائي مونديال الشباب

انتهى مشوار المنتخب المغربي عند حد دور الثمانية في بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، بعد خسارته، اليوم الجمعة، أمام البرازيل 1-2 في المسابقة المقامة في قطر.

وسجل ديل هدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 16 ثم تعادل زياد بهاء للمغرب من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستمر التعادل حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، حيث سجل ديل هدفا ثانيا قاد به البرازيل للتأهل إلى نصف النهائي.

وسيتقابل منتخب البرازيل مع البرتغال في الدور نصف النهائي، بعدما فاز الأخير على سويسرا (2-0) في وقت سابق اليوم.

وكاد المنتخب المغربي يحصل على فرصة ذهبية للتقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة لكن تدخل تقنية الفيديو ألغى الفرصة المغربية الأولى، ليشير الحكم بعدم وجود مخالفة.

واصطدم منتخب المغرب بهجوم شرس من البرازيل ومحاولات لا تهدأ في الدقائق الأولى بحثا عن التقدم.

وفي الدقيقة 16، ترجم منتخب البرازيل أفضليته بهدف سجله المهاجم والهداف ديل بعد متابعة لكرة عرضية من روان سوزا بتسديدة مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، نجح من خلالها زياد باها في تسجيل هدف التعادل للمغرب، بعدما سدد الكرة بذكاء في منتصف المرمى، بينما اختار الحارس الزاوية اليمنى.

واستمرت المحاولات من الجانبين في الشوط الثاني، وبدت رغبة المنتخب المغربي أكبر في إطالة أمد المباراة والحسم بركلات الترجيح حلا أخيرا لكسر التعادل.

لكن من هفوة دفاعية قاتلة، استغل ديل مسجل الهدف الأول كرة أمام المرمى مرت من دفاع المغرب ليراوغ الحارس ويسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ويصدم آمال المغرب في التقدم أكثر بالبطولة.

وكان المنتخب المغربي قد أقصى الولايات المتحدة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في دور الـ32 ثم هزم مالي 3-2 في دور الـ16.

أما المنتخب البرازيلي فقبل وصوله إلى دور الثمانية، هزم باراغواي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 0-0، وبالطريقة ذاتها فاز على فرنسا 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.