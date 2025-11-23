أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي بثنائية في ليدز بالمريرليغ (فيديو)

واصل أستون فيلا نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقتحم المربع الذهبي للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه ليدز يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشر للبطولة.

وعلى ملعب أيلاند رود، بادر ليدز بالتسجيل مبكرا بواسطة لاعبه الألماني لوكاس نميشا في الدقيقة 8، ولكن أستون فيلا انتفض في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين عبر نجمه مورجان روجرز في الدقيقتين 48 و75 على الترتيب.

وحاول لاعبو ليدز إدراك التعادل في الوقت المتبقي من المباراة، دون جدوى، ليتلقى الفريق المضيف خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه السادس في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر، الذي يواجه جاره اللدود توتنهام هوتسبير، في وقت لاحق من مساء اليوم في ذات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الثالث من القاع، بفارق هدف وحيد خلف مراكز الأمان.