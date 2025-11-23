جحا.. تعويذة رسمية لكأس العرب فيفا قطر 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب (فيفا قطر 2025) اليوم الأحد، عن إطلاق التعويذة الرسمية للبطولة، وذلك قبيل انطلاق الحدث الكروي الإقليمي الذي تستضيفه الدوحة بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واختارت اللجنة شخصية “جحا” الشهيرة في التراث العربي لتعكس الوجه الثقافي للبطولة، لما تحمله من روح الدعابة والحكمة الشعبية التي رسخت حضورها في الوعي العربي عبر قصصه المتوارثة جيلا بعد جيل.

وأوضحت اللجنة أن اختيار جحا يأتي تقديرا لمكانته لكونه رمزا فلكلوريا يعبر عن البساطة والذكاء والمرح، بما يتسق مع رسالة البطولة التي تستهدف توحيد جماهير العالم العربي في احتفالية تجمع بين الثقافة الأصيلة والشغف الكروي.

وتشهد النسخة المقبلة مشاركة 16 منتخبا، تسعة منها تأهلت تلقائيا باعتبارها الأعلى تصنيفا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما تتنافس 14 دولة على المقاعد السبعة المتبقية ضمن التصفيات التي تقام في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في قطر.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، حيث يلتقي المنتخب القطري المستضيف بالفائز من مباراة فلسطين وليبيا، وأن تقام المباراة النهائية في ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

وتشمل الملاعب المستضيفة أيضا ملاعب أحمد بن علي والمدينة التعليمية وخليفة الدولي و974.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات الكروية الكبرى التي تستضيفها قطر هذا العام، بدءا ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة (فيفا قطر 2025) الجارية حتى 27 نوفمبر، وصولا إلى استضافة النسخة الثانية من كأس القارات للأندية (فيفا قطر 2025) المقررة في 10 و13 و17 ديسمبر.