هاتريك إيزي يقود الأرسنال لحسم دربي شمال لندن على حساب توتنهام (فيديو)

سجل إيبيريتشي إيزي ثلاثية رائعة لأرسنال، ليقود فريقه للفوز 4-1 على غريمه توتنهام هوتسبير، موسعًا الفارق إلى 6 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

اتسمت مباراة ديربي شمال لندن بالحذر لمدة 36 دقيقة، حيث نجح توتنهام في إحباط فريق ميكيل أرتيتا، لكن أصحاب الأرض سجلوا 3 أهداف في غضون 10 دقائق بين الشوطين.

كسر لياندرو تروسارد الجمود من مسافة قريبة قبل أن يُضيف إيزي، اللاعب الذي انتزعه أرسنال من توتنهام في صفقة انتقال صيفية، الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 41.

لم تمضِ سوى ثوانٍ معدودة على الشوط الثاني، عندما وجد إيزي مساحة على حافة منطقة الجزاء ليسدد كرة أخرى داخل المرمى، ليفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.

أحرز توتنهام هدفًا مفاجئًا في الدقيقة 55 عندما مرر ريتشارليسون الكرة من فوق حارس أرسنال ديفيد رايا من دائرة المنتصف.

كان الضيوف أكثر خطورة في الشوط الثاني، لكن أرسنال لم يواجه أي مشكلة، وأكمل إيزي ثلاثيته في الدقيقة 76 بتسديدة حاسمة أخرى.

أرسنال، الذي لم يُهزم في تسع مباريات بالدوري، يملك 29 نقطة من 12 مباراة، بينما يملك تشيلسي، صاحب المركز الثاني، 23 نقطة. أما توتنهام، فخسر للمرة الأولى خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة.