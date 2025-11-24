النمسا تهزم إيطاليا بثنائية وتتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين في الدوحة (فيديو)

فاز منتخب النمسا على نظيره الإيطالي بنتيجة 2 / صفر، اليوم الإثنين، ليتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

حسم منتخب النمسا بطاقة التأهل بهدفين في الشوط الثاني، أحرزهما يوهانس موسر في الدقيقتين 57 و92.

أما المنتخب الإيطالي، فقد أكمل اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه بينيت بوراسيو في الدقيقة 92.

وينتظر منتخب النمسا الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين البرازيل والبرتغال، التي ستقام في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وواصل منتخب النمسا انطلاقته القوية في البطولة، حيث تصدر المجموعة الثانية عشرة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية على السعودية ومالي ونيوزلندا، ثم أطاح بكل من تونس وإنجلترا واليابان، وإيطاليا في الأدوار الإقصائية.

وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، وتنظم في قطر لخمس سنوات متتالية خلال الفترة بين 2025 و2029 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.