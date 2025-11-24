ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا الإسبانية بتعادله مع إلتشي (فيديو)
تعادل ريال مدريد بشق الأنفس خارج ملعبه أمام إلتشي بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.
أحرج إلتشي ضيفه وتقدم في النتيجة مرتين بهدفي أليكس فيباس وألفارورودريجيز في الدقيقتين 53 و84، بينما تعادل الريال بهدفي دين هويسين
وجود بيلينجهام في الدقيقتين 78 و.87
وأكمل إلتشي اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فيكتور تشوست في الدقيقة 97.
وواصل ريال مدريد نزيف النقاط بتعادل ثان على التوالي في الدوري، ليبقى على قمة الترتيب برصيد 32 نقطة، ولكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع غريمه الأزلي، وحامل اللقب، برشلونة، صاحب المركز الثاني.
أما إلتشي فرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.
وسيكون ريال مدريد مطالبا برد قوي ومصالحة جماهيره في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم جيرونا في الجولة القادمة من الدوري، يوم الأحد.