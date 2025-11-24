شاهد: أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة خيتافي بهدف عكسي بالليغا الإسبانية

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على خيتافي بنتيجة 1-0 يوم الأحد، بفضل هدف عكسي سجله دومينغوس دوارتي في الدقيقة 82، معززًا بذلك سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري الإسباني إلى 12 مباراة.

سيطر فريق دييغو سيميوني على الكرة طوال المباراة التي أقيمت على ملعب كوليسيوم خيتافي، لكنه عانى في اختراق دفاع خيتافي المتكتل المكون من 5 لاعبين.

كانت الفرص نادرة في مباراة بدت وكأنها ستنتهي بالتعادل السلبي، قبل أن تمنح الإثارة المتأخرة أتلتيكو النقاط الثلاث.

أرسل البديل جياكومو راسبادوري، الذي ظهر بمستوى مميز بعد دخوله، تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليسرى، حوّلها دوارتي، قلب دفاع خيتافي، تحت الضغط أثناء محاولته تشتيت الكرة، بكعبه إلى مرماه خطأً.

بهذا الفوز الضيق، مدد أتلتيكو مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني إلى خمس مباريات، ورفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر وريال مدريد، مع خوض الأخير مباراة أقل. ولم يُهزم فريق سيميوني في الدوري منذ خسارته الافتتاحية أمام إسبانيول في أغسطس/آب.