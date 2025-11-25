الذكاء الاصطناعي يجيب.. من سيتوَّج ببطولة كأس الأمم الإفريقية؟ (فيديو)

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء والعالم انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى الثامن عشر من يناير/2026 في المملكة المغربية. ويتطلع جمهور الكرة إلى مشاهدة نسخة استثنائية بمشاركة 24 منتخبا تتنافس على لقب البطولة الأغلى في إفريقيا.

هذا وستستضيف المنافسات 6 مدن مغربية، في استعراض لقدرة المغرب التنظيمية قبل استضافتها لمنافسات كأس العالم عام 2030. ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وأن تقام المباراة النهائية لتتويج البطل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ونشرت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر حلقة جديدة من سلسلة (بودكاست الذكاء الاصطناعي) بعنوان ” الذكاء الاصطناعي يجيب.. من سيتوَّج بالمونديال الإفريقي؟!”.

وفيما يلي ما جاء في البودكاست:

المذيع:

مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من بودكاست الذكاء الاصطناعي، حيث نقدّم أنا وزميلي تحليلا لتوقعات نتائج منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، ونستعرض المسارات المتوقعة للمنتخبات المشاركة بحسب توقعات الذكاء الاصطناعي.

وقبل أن نبدأ، دعونا نؤكد أن ما سنعرضه من توقعات يستند إلى تحليل نموذج “شات جي بي تي” لمؤشرات أداء وتصنيف الفرق المشاركة في البطولة خلال العام الماضي، لكن في الواقع قد يتغير كل شيء.

والآن أطلعنا على الشكل المحتمل للمنافسات في دور المجموعات.

الضيف:

جاءت المجموعات الست بمزيج واضح بين القوة والتوازن.

المجموعة الأولى تضم، المغرب، مالي، زامبيا، وجزر القمر.

هذه مجموعة تبدو واضحة، المغرب مرشح للتصدر، ومالي الأقرب للمركز الثاني، أمّا زامبيا فقد تبحث عن بطاقة أفضل ثالث.

في المجموعة الثانية التي تضم مصر، جنوب إفريقيا، أنغولا، وزيمبابوي، تبدو مصر الأكثر جاهزية وتماسكا، ثم تأتي جنوب إفريقيا منافسا مباشرا لها، في حين تبدو الفرص أصعب على أنغولا وزيمبابوي.

المجموعة الثالثة، وفيها نيجيريا، تونس، أوغندا، وتنزانيا.

هنا تبدو المنافسة أكثر وضوحا؛ نيجيريا في الصدارة غالبا، وتونس في الوصافة، أمّا أوغندا وتنزانيا فهما مرشحتان للمركزين الثالث والرابع.

المذيع:

وماذا عن باقي المجموعات؟

الضيف:

المجموعة الرابعة؛ التي تضم السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، وبوتسوانا، تميل لصالح السنغال أولا، والكونغو الديمقراطية ثانيا، لكن بنين قد تشكل بعض الإزعاج للفريقين.

أما في المجموعة الخامسة التي تجمع بين الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان، فالجزائر مرشحة لصدارة قوية، وبوركينا فاسو تمتلك قدرات واضحة للمنافسة، في حين تبقى حظوظ غينيا الاستوائية والسودان مرتبطة بمدى استقرار الأداء.

وأخيرا تضم المجموعة السادسة، كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، وموزمبيق.

وتُعَد هذه إحدى أصعب مجموعات البطولة: كوت ديفوار والكاميرون الأقرب للتأهل المباشر، والغابون قد تؤدي دور “مفاجأة المجموعة”.

المذيع:

بعد هذا الاستعراض لسير المنافسات في دور المجموعات، ما هو السيناريو الأقرب حسابيا للدور نصف النهائي؟

الضيف:

من جديد سأكرر ما بدأت أنت به، ما نعرضه الآن مجرد تنبؤ من واقع المعطيات الحسابية، لكن الساحرة المستديرة تحمل في جعبتها الكثير غير الأرقام، وقد تغيّر إصابة لاعب أو خطأ تكتيكي أو حتى عامل التوفيق كل الحسابات، لذلك -وكما تشير قوة الفرق- تتجه الترجيحات نحو عبور المغرب، السنغال، كوت ديفوار، ومصر.

هذه المنتخبات الأربعة تمتلك مزيجا من الاستقرار الفني، وجودة اللاعبين، والخبرة الكافية في خوض المباريات القارية.

المذيع:

فلنصل إذن إلى الجزء الأخير والأكثر إثارة من التوقعات، مَن هما الفريقان الأقرب لبلوغ النهائي؟

الضيف:

في النهائي، يبدو السيناريو الأكثر منطقية هو مواجهة بين المغرب والسنغال. عامل الأرض والجمهور يمنح المغرب أفضلية صغيرة، بينما تمتلك السنغال قوة هجومية ودفاعية تجعلها منافسا مباشرا على اللقب.

لكن الترجيحات الحالية تميل قليلا لصالح المغرب ليكون بطل إفريقيا 2025، مع بقاء الفوارق دقيقة جدا بينه وبين السنغال.