واقعة غريبة.. طرد لاعب من إيفرتون خلال مواجهة مانشستر يونايتد (شاهد)

Everton's Idrissa Gueye, third right, gets a red card during the English Premier League soccer match between Manchester United and Everton in Manchester, England, Monday, Nov. 24, 2025. (AP Photo/Dave Thompson)
الحكم يشهر بطاقة حمراء في وجه لاعب إيفرتون إدريسا غانا غي (أسوشيتد براس)

محمود علاق

Published On 25/11/2025

شهدت مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، حادثة غريبة بعد طرد لاعب إيفرتون إدريسا غانا غي في مواجهة مانشستر يونايتد بملعب “أولد ترافورد”، ولكن ليس بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الشياطين الحمر.

حكم اللقاء قام بطرد “غانا غي” بسبب اشتباكه مع زميله مايكل كين بعد 13 دقيقة من بداية المباراة التي أقيمت مساء يوم الاثنين.

ودخل الثنائي في مشادة ساخنة بعد ثوان من حصول برونو فرنانديز على فرصة ليونايتد، وبعد أن دفع كين زميله إدريسا بدا أن السنغالي رفع يديه في وجه المدافع، على الرغم من أن الاحتكاك كان بسيطا.

وأشهر الحكم توني هارينغتون البطاقة الحمراء في وجه غي الذي استشاط غضبا من القرار ليتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون للسيطرة عليه.

 

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار قد تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد.

ورغم لعبه منقوصًا لنحو 77 دقيقة وخارج ملعبه استطاع إيفرتون الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد من توقيع كيران ديوسبري في الدقيقة 29.

وهذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد أن صفع آندي جريفين خلال مباراة أمام مضيفه وست هام يونايتد في 2008.

المصدر: الجزيرة مباشر

