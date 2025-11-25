واقعة غريبة.. طرد لاعب من إيفرتون خلال مواجهة مانشستر يونايتد (شاهد)
شهدت مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، حادثة غريبة بعد طرد لاعب إيفرتون إدريسا غانا غي في مواجهة مانشستر يونايتد بملعب “أولد ترافورد”، ولكن ليس بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الشياطين الحمر.
حكم اللقاء قام بطرد “غانا غي” بسبب اشتباكه مع زميله مايكل كين بعد 13 دقيقة من بداية المباراة التي أقيمت مساء يوم الاثنين.
إيفرتون في ورطة…📌
🟥إدريسا غانا غي يطرد إثر ضرب زميله مايكل كين #الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/n41JYVOTXq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2025
ودخل الثنائي في مشادة ساخنة بعد ثوان من حصول برونو فرنانديز على فرصة ليونايتد، وبعد أن دفع كين زميله إدريسا بدا أن السنغالي رفع يديه في وجه المدافع، على الرغم من أن الاحتكاك كان بسيطا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4هاتريك إيزي يقود الأرسنال لحسم دربي شمال لندن على حساب توتنهام (فيديو)
- list 2 of 4أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي بثنائية في ليدز بالمريرليغ (فيديو)
- list 3 of 4سيتي يسحق ليفربول بثلاثية في احتفال غوارديولا بمباراته الألف (فيديو)
- list 4 of 4سندرلاند يوقف انتصارات أرسنال بالتعادل في اللحظات الأخيرة (فيديو)
وأشهر الحكم توني هارينغتون البطاقة الحمراء في وجه غي الذي استشاط غضبا من القرار ليتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون للسيطرة عليه.
Everton are down to 10 men, Idrissa Gana Gueye is shown a red card pic.twitter.com/leS7s5NASz
— Premier League (@premierleague) November 24, 2025
وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار قد تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد.
ورغم لعبه منقوصًا لنحو 77 دقيقة وخارج ملعبه استطاع إيفرتون الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد من توقيع كيران ديوسبري في الدقيقة 29.
شاهد هدف إيفرتون الصاروخي في شباك مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/PceDKlRcEL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2025
وهذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد أن صفع آندي جريفين خلال مباراة أمام مضيفه وست هام يونايتد في 2008.