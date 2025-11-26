السودان يقلب الطاولة على لبنان ويحجز بطاقة التأهل لكأس العرب

قلب عشرة من لاعبي السودان تأخرهم بهدف في الشوط الأول لانتصار 2-1 على لبنان، الأربعاء، ليحجز السودان بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب لكرة القدم التي ستقام في قطر مطلع الشهر الجاري.

وأكمل السودان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد حصول جون مانو على إنذارين في غضون أربع دقائق.

واستغل منتخب لبنان النقص العددي ليتقدم في النتيجة بعد نصف ساعة من البداية عن طريق خليل خميس بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أخطأ دفاع وحارس السودان في التعامل معها، ليضعها المدافع في الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك السودان التعادل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، بعد ركلة ركنية قابلها مصطفى كرشوب بتسديدة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة في مدافع لبنان محمد حيدر وتسكن الشباك.

وأحرز ياسر جوباك هدف الفوز للسودان في الدقيقة 74 بعدما استلم الكرة على الناحية اليمنى وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بتسديدة قوية في المرمى.

وبهذا الفوز انضم منتخب السودان إلى المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب، والعراق والبحرين التي تأهلت بفوزها 1-صفر على جيبوتي في وقت سابق الأربعاء.