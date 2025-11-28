البرتغال تحصد لقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لأول مرة في تاريخها

توج المنتخب البرتغالي، اليوم الخميس، بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم في قطر، لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وسجّل مهاجم بنفيكا أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ويمنح فريقه التتويج التاريخي.

وفرض البرتغال سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأهدر أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، فيما فشل المنتخب النمساوي، الذي خاض البطولة بلا هزيمة حتى النهائي، في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، أكمل المنتخب البرتغالي بقيادة المدرب بينو ماسيس الثنائية التاريخية، بعدما حصد لقب بطولة أوروبا في العام نفسه، علما بأن ماسيس كان أحد لاعبي المنتخب الذي أحرز برونزية مونديال 1989 باسكتلندا، والذي شهد حينها تتويج المنتخب السعودي.

وشهد مشوار البرتغال في البطولة أداءً لافتًا، حيث تغلب على منتخبات قوية مثل المكسيك وسويسرا والبرازيل، وتعرض لهزيمة واحدة أمام اليابان في دور المجموعات بهدفين لهدف.

ونال المنتخب الإيطالي المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على البرازيل 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، بفضل تألق الحارس أليساندرو لونغوني الذي تصدى لركلتين حاسمتين.

واستضافت قطر البطولة بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 48 منتخبا، بعد أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق تنظيمها للدولة على مدى 5 نسخ متتالية حتى عام 2029.