بياستري أول المنطلقين بسباق السرعة في قطر ونوريس ثالثا

وضع الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين نفسه في موقع مثالي لتقليص الفارق البالغ 24 نقطة مع زميله لاندو نوريس متصدر بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما انتزع مركز أول المنطلقين في سباق السرعة ضمن جائزة قطر الكبرى، الجمعة، فيما جاء نوريس ثالثا.

وسينطلق الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول، المتساوي مع بياستري في رصيد النقاط، من المركز السادس في سباق السبت، بينما يبدأ زميله يوكي تسونودا من المركز الخامس، وقد أكد السائق الياباني أنه سيقوم بكل ما يلزم لمساعدة فرستابن على التقدم.

وأعرب بياستري، الذي عاد إلى مستواه بعد سلسلة تراجعات، عن سعادته قائلا عبر دائرة الاتصال المغلقة “يسعدني العودة إلى المقدمة.. شكرا للجميع”، في وقت يتنافس فيه السائقون على 58 نقطة في محطتي قطر وأبوظبي المتبقيتين، بينها 8 نقاط لسباق السرعة.

مكافحة مكلارين على القمة

وسيبدأ جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الثاني بين سائقي مكلارين، فيما جاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن رابعا. وشهدت التجارب مشاحنات مبكرة بعدما اتهم نوريس منافسه فرستابن بإعاقة طريقه خلال المرحلة الأولى، لكن المراقبين لم يتخذوا أي إجراء.

وكان نوريس الأسرع في المرحلة الثانية من التجارب، متقدما على بياستري الذي سجل أفضل زمن في التجارب الحرة. وفي الجزء الأخير، خطف السائق الأسترالي القمة بزمن 1:20.055 دقيقة، متقدما بـ0.032 ثانية عن راسل، الذي تفوق على نوريس ليدفعه إلى المركز الثالث.

وقال بياستري بعد الجولة “أنا سعيد جدا.. لقد مر وقت طويل منذ أن كنت أول المنطلقين. كاد الأمر أن ينقلب بشكل كارثي في المنعطف الرابع، لكنني واصلت المحاولة ونجحت في تقليص زمن اللفة”.

من جانبه، أقر نوريس بارتكابه خطأ في المنعطف الأخير، مضيفا “سيكون من الغباء ألا أحاول الفوز، لكن التجاوز شبه مستحيل. على الأرجح سأنهي في المركز الثالث”.

فرستابن يشتكي من الارتداد.. وهاميلتون يواصل المعاناة

واشتكى فرستابن من “ارتداد جنوني” في سيارته و”انزلاق عنيف” في المقدمة والمؤخرة، في تكرار لمشاكل واجهها مكلارين في جولة لاس فيغاس.

وقال “حاولنا تعديل بعض الإعدادات لكن دون جدوى.. سيكون التركيز على محاولة البقاء وإجراء تعديلات قبل التجارب المقبلة”.

وتواصلت مشاكل لويس هاميلتون الذي احتل المركز 18، بعد انطلاقه من المركز الأخير في لاس فيغاس. فيما يبدأ بيير جاسلي من المركز 19 متقدما على زميله فرانكو كولابينتو الذي ينطلق من المركز الأخير.