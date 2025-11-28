وصول منتخب مصر للدوحة استعدادا لكأس العرب 2025 وسط استقبال جماهيري (فيديو)

وصلت بعثة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات وصول المنتخب المصري واحتفال أبناء الجالية المصرية بفريق بلادهم.

ويُتوقع أن تشهد بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، إقبالا جماهيريا كبيرا. كما يُتوقع أن تحظى باهتمام واسع من الجماهير في مختلف أرجاء الوطن العربي، وهو ما يجعلها أكثر من مجرد بطولة رياضية، بل كرنفال جماهيري مميز، يجتمع خلاله الآلاف من المشجعين من مختلف الدول العربية في الدوحة للاستمتاع بمباريات البطولة وفعالياتها المصاحبة.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تخوض المباريات في 6 ملاعب مونديالية شهدت استضافة مباريات في كأس العالم “قطر 2022”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” في تقرير نشرته أن اللجنة المنظمة للبطولة كانت قد أعلنت طرح مليون و600 ألف تذكرة لحضور المباريات، وشهدت عملية بيع التذاكر إقبالا كبيرا من مختلف الجماهير العربية.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الحضور الجماهيري خلال النسخة المقبلة سيكون قياسيا، ويتجاوز الحضور الكبير الذي شهدته النسخة السابقة التي استضافتها قطر عام 2021.

وحققت النسخة السابقة من البطولة نجاحا كبيرا، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 640 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية في العالم.

وشهدت عملية بيع تذاكر النسخة الجديدة إقبالا واسعا من جماهير الدول العربية، خاصة مع حرص اللجنة المنظمة على توفر خيار “تذكرة شجع منتخبك”، التي تتيح لحامليها حضور جميع مباريات فرقهم الوطنية في دور المجموعات، كما تتوفر رقميا بالكامل، وتشمل أماكن مخصصة لذوي الإعاقة.

وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بتجربة مميزة تشمل فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة في مختلف أنحاء قطر، إلى جانب سهولة التنقل بين الملاعب بفضل شبكة النقل العام الحديثة.

وتتميز جميع الملاعب بسهولة الوصول إليها من خلال شبكة وسائل المواصلات والنقل العام، كما تتوفر تجربة خالية من العوائق للمشجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الحدث الرياضي المرتقب.

ويعكس الإقبال الجماهيري الكبير على شراء تذاكر كأس العرب مدى الحماس والشغف الكبيرين للجماهير العربية للحضور في مدرجات الملاعب المونديالية التي ستحتضن مباريات البطولة، ورسم لوحات تشجيعية باهرة، وتقديم أهازيج فلكورية رائعة تعبّر عن روح الانتماء العربي وعمقه.

وبلغ حاجز المبيعات خلال مرحلة مبكرة من عملية بيع التذاكر نحو 500 ألف تذكرة، وهو رقم كبير يعكس مدى الشغف الجماهيري بحضور مباريات البطولة، كما تشير التوقعات إلى تضاعف هذا العدد مع الاقتراب تدريجيا من انطلاق المنافسات.