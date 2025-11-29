تعرَّف على قيمة جوائز كأس العرب 2025

رفعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025″ القيمة الإجمالية للجوائز المالية إلى 36.5 مليون دولار، مع تأكيد جاهزية تنظيمية وجماهيرية وإعلامية غير مسبوقة قبل انطلاق المنافسات من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلنت اللجنة أن رفع الجوائز يمثل قفزة كبيرة مقارنة بنسخة 2021 التي بلغت قيمة جوائزها 25 مليون دولار، موضحة أن كل منتخب مشارك سيحصل على 715 ألف دولار حدّا أدنى، مع زيادة المبالغ حسب التقدم في الأدوار النهائية.

وبحسب هيكل الجوائز الجديد، سيحصل بطل كأس العرب 2025 على 7 ملايين و155 ألف دولار، في حين ينال الوصيف 4 ملايين و293 ألفا، ويحصل صاحب المركز الثالث على مليونين و862 ألف دولار، والرابع على مليونين و146 ألفا. كما سيحصل كل منتخب يبلغ الدور ربع النهائي على مليون و73 ألف دولار.

701 ألف تذكرة

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تحظى باهتمام جماهيري كبير، بعد بيع 700699 تذكرة حتى الآن، بينها 210209 تذاكر لمشجعين من خارج قطر، مشيرة إلى أن جماهير قطر والأردن والسعودية تصدرت مبيعات تذاكر دور المجموعات.

وفي الجانب الإعلامي، كشفت اللجنة تسجيل 3861 طلبا للحصول على التصاريح الإعلامية لتغطية البطولة، منها 2085 طلبا من خارج قطر، مؤكدة أن 15 قناة عربية وعالمية ستستخدم الأستوديوهات المجهزة في الدوحة، إضافة إلى حصول عدد من القنوات على حقوق بث المباريات.

مترو الدوحة مجانا

ولتسهيل تنقُّل الجماهير، أعلنت اللجنة أن مترو الدوحة سيكون مجانيا لحاملي التذاكر في أيام المباريات، مستفيدة من تقارب المسافات بين الاستادات والبنية التحتية الحديثة التي تشمل شبكة المترو والترام والحافلات، بما يتيح الوصول إلى جميع مواقع البطولة بسهولة.

كما أوضحت اللجنة أن البطولة سترافقها فعاليات مصاحبة وأنشطة ثقافية وترفيهية داخل الملاعب وخارجها، لتعزيز التجربة الجماهيرية وتحويل الحدث إلى مهرجان رياضي وثقافي متكامل.