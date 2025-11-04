أرسنال يواصل الإبداع في دوري الأبطال ويفوز بثلاثية على سلافيا براغ (فيديو)

واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا، وفاز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي (3-0)، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وحافظ أرسنال على العلامة الكاملة محققا الفوز الرابع على التوالي في دوري الأبطال، لينفرد بالصدارة مؤقتا.

وتقمص الإسباني ميكيل ميرينو دور البطولة في فوز فريقه على ملعب الإمارات، بعد تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني أحرز ميرينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و68.

وكان أرسنال قد اكتسح أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الماضية من دوري الأبطال، كما سجل ستة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بالصدارة.

ورفع أرسنال رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد سلافيا عند نقطتين في المركز الثلاثين.