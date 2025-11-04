متى ستعتزل؟ كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، أنه يخطط للاعتزال “قريبا”، في خطوة ستضع نهاية لمسيرة أسطورية حافلة بالإنجازات مع أندية كبرى ومنتخب البرتغال.

وفي مقابلة مع برنامج “بيرس مورغان أنسنسورد”، قال قائد النصر السعودي والبالغ من العمر 40 عاما، والذي سجل 952 هدفا في مسيرته، إن نهاية مشواره “تلوح في الأفق”، مضيفا: “قريبا. أعتقد أنني سأكون مستعدا، لكن الأمر سيكون صعبا جدا، ومؤلما وربما أبكي”، مؤكدا أنه يستعد لهذه اللحظة منذ سنوات طويلة.

وأشار رونالدو إلى أنه يخطط للتركيز على حياته العائلية واهتماماته خارج الملعب بعد الاعتزال، وقال: “لكل شيء بداية ونهاية. لدي شغف بأشياء أخرى، وسأحصل على وقت أكبر لنفسي ولعائلتي وأطفالي”، موضحا رغبته في متابعة ابنه كريستيانو جونيور وتشجيع موهبة أبنائه في كرة القدم، إلى جانب هواياته مثل لعبة البادل.

وخلال مسيرته، لعب رونالدو لسبورتينغ البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينضم إلى النصر السعودي عام 2022 بعد رحيله عن يونايتد في تجربته الثانية معه.

وتطرق النجم البرتغالي إلى وضع مانشستر يونايتد الحالي تحت قيادة مدربه السابق في المنتخب روبن أموريم، محذرا الجماهير من انتظار “المعجزات”، وقال: “النادي ليس على الطريق الصحيح، ويجب أن تتغير الأمور، وليس الأمر متعلقا فقط بالمدرب أو اللاعبين”، مؤكدا أن يونايتد “لا يزال في قلبه” لكنه يرى ضرورة مواجهة الواقع.