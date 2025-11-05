دياز يتألق ويُطرد في فوز بايرن على سان جيرمان بدوري الأبطال (فيديو)
حقق بايرن ميونيخ فوزه السادس عشر من أصل 16 مباراة هذا الموسم، ليؤكد جدارته مرشحا مبكرا للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه (2-1) على باريس سان جيرمان حامل اللقب، في الوقت الذي خطف فيه لويس دياز الأضواء بهدفين قبل طرده.
وسجل الجناح الكولومبي هدفين قبل طرده بسبب التدخل العنيف ضد أشرف حكيمي في نهاية الشوط الأول.
وسيطر سان جيرمان، الذي قلص الفارق عبر جواو نيفيز، على الكرة بعد الاستراحة لكنه فشل في استغلال الاستحواذ بشكل كامل، وتعرَّض لأول هزيمة في البطولة منذ إياب دور الثمانية الموسم الماضي أمام أستون فيلا.
وبهذه النتيجة حافظ بايرن على صدارة مرحلة الدوري المؤلفة من 36 فريقا برصيد 12 نقطة، في حين احتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.
