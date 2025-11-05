ليفربول يفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني، ليقود فريقه لفوز صعب (1-0) على ريال مدريد في مباراة قمة بين اثنين من عمالقة أوروبا مساء الثلاثاء، مما أدى إلى خسارة متصدر الدوري الإسباني لأول مرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وصعد فريق المدرب أرنه سلوت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعد أربع مباريات من مرحلة الدوري، متأخرا بمركز واحد عن ريال مدريد الذي يتساوى معه في النقاط لكنه يتقدم بفارق الأهداف.

واتسم ليفربول، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام سلسلة كارثية من الهزائم، بالشراسة منذ صفارة البداية، وحافظ على يقظة حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، قبل أن يسجل ماك أليستر هدف التقدم في الدقيقة 61.

وأرسل دومينيك سوبوسلاي، الذي تألق طوال المباراة، ركلة حرة رائعة ارتقى لها اللاعب الأرجنتيني، أقصر رجل في الملعب، ليلعبها برأسه في المرمى مُشعلا حماس جماهير أنفيلد.

واحتفل ليفربول مدة وجيزة بما اعتقدوا أنه ركلة جزاء في الشوط الأول عندما أطلق سوبوسلاي تسديدة لتصطدم الكرة بيد أوريلين تشواميني خارج منطقة الجزاء مباشرة، لكن الحكم لم يحتسبها ركلة

جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.