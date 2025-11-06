برشلونة يتعادل 3-3 مع كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعادل فريق برشلونة بشق الأنفس أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3 – 3، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الفريق البلجيكي في النتيجة 3 مرات بأهداف نيكولو تريسولدي وكارلوس فوربس “ثنائية” في الدقائق 6 و17 و63.

وأدرك برشلونة التعادل 3 مرات بأهداف فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس لاعب كلوب بروج بالخطأ في مرمى فريقه بالدقائق 8 و61 و77.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، ويستعد لاختبار جديد خارج ملعبه، ولكن أكثر صعوبة أمام تشيلسي الإنجليزي يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

أما كلوب بروج البلجيكي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين، ويخرج في الجولة القادمة لمواجهة سبورتنغ لشبونة في البرتغال يوم 26 من الشهر الجاري.