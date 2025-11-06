“فيفا” يطلق جائزة جديدة للسلام على غرار نوبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأربعاء إطلاق جائزة سنوية جديدة للسلام تُمنح لأول مرة خلال قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في واشنطن الشهر المقبل.

وحملت الجائزة اسم “جائزة الفيفا للسلام – كرة القدم توحد العالم”، وقال الفيفا إنها أنشئت “لمكافأة الأفراد الذين قاموا بأعمال استثنائية وغير عادية من أجل السلام”.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا “في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، من الضروري الاعتراف بالمساهمة البارزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام”. وأضاف “كرة القدم تعني السلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، فإن جائزة ‭’‬الفيفا للسلام – كرة القدم توحد العالم‭’‬ ستكرم الجهود الهائلة التي يبذلها هؤلاء الأفراد الذين يوحدون الناس، ويجلبون الأمل للأجيال القادمة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أغسطس/آب الماضي أن قرعة كأس العالم ستقام في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في مركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن، حيث سيتعرف 48 فريقا على منافسيهم في دور المجموعات.

وقال إنفانتينو لترامب قبل السماح له بحمل كأس العالم “نحن نوحد العالم سيدي الرئيس، نوحد العالم هنا في أمريكا، ونحن فخورون جدا بذلك”.

ودفع ترامب بقوة خلال العام الجاري لنيل جائزة نوبل للسلام، وانتقد البيت الأبيض قرار لجنة نوبل بمنحها لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الشهر الماضي.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، وستشهد عددا قياسيا من المباريات يبلغ 104 مباريات، وتستضيفها 16 مدينة.