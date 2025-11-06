مانشستر سيتي يقسو على دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي للمربع الذهبي في ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 – 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، في الجولة الرابعة للمسابقة.

وعلى ملعب (الاتحاد) معقل الفريق السماوي، تقدم مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 22، وأضاف زميله النرويجي إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 29 في شباك فريقه السابق، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة القارية خلال الموسم الحالي.

وعاد فودين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لمانشستر سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما أحرز فالديمار أنتون هدفا لدورتموند في الدقيقة 72.

واختتم البديل الفرنسي ريان شرقي مهرجان أهداف سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الفائز باللقب عام 2023، الذي حقق فوزه الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في المركز الرابع.