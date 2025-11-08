بأغلبية ساحقة.. اتحاد الكرة الأيرلندي يتحرك للمطالبة بإيقاف إسرائيل

قال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة، اليوم السبت، لصالح مقترح يُلزم مجلس إدارته بمطالبة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بإيقاف إسرائيل من المشاركة في مسابقاته فورا.

وأشار القرار إلى اتهامات بارتكاب الاتحاد الإسرائيلي انتهاكات لبندين من لوائح “اليويفا”، هما عدم تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، وتنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني.

وقال الاتحاد الأيرلندي في بيان إن المقترح حظي بتأييد 74 صوتا، بينما عارضه 7 وامتنع اثنان عن التصويت.

ولم يرد متحدث باسم “اليويفا” فورا على طلب التعليق.

وذكرت تقارير خلال الشهرين الماضيين أن “اليويفا” يدرس إجراء تصويت بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب على قطاع غزة.

ودعا خبراء الأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية لكرة القدم بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة.

ودعا رئيسا الاتحادين التركي والنرويجي للعبة في سبتمبر إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية.