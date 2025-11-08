سندرلاند يوقف انتصارات أرسنال بالتعادل في اللحظات الأخيرة (فيديو)

توقفت سلسلة انتصارات أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل سندرلاند هدف التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم السبت.

وبدا وكأن هدف لياندرو تروسار في الدقيقة 74 سيمنح أرسنال فوزه 11 تواليا في كل المسابقات بعد تأخره في الشوط الأول.

وضع دان بالارد مدافع سندرلاند فريقه في المقدمة في الدقيقة 36، وهي المرة الأولى التي تهتز فيه شباك أرسنال في تسع مباريات.

لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا رفع مستواه في الشوط الثاني ليسيطر على المباراة وسجل القائد بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 54 قبل أن ينطلق تروسار ليسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها داخل الشباك.

ولكن سندرلاند لم يستسلم واستعرض برايان بروبي لياقته البدنية عندما سدد كرة مباشرة من مسافة قريبة في مرمى ديفيد رايا.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 26 نقطة بفارق سبع نقاط أمام مانشستر سيتي ثاني الترتيب الذي يواجه ليفربول حامل اللقب غدا الأحد. ويحتل سندرلاند، الصاعد حديثا، المركز الثالث برصيد 19 نقطة.