رايو فاليكانو يحقق إنجازا أمام ريال مدريد

فرض رايو فاليكانو التعادل السلبي على ضيفه ريال مدريد الأحد ليصبح صاحب الأرض أول فريق يحافظ على نظافة شباكه ضد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو رصيده إلى 31 نقطة من 12 مباراة، مما فتح الباب أمام غريمه برشلونة لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عندما يواجه سيلتا فيغو في وقت لاحق اليوم. ويحتل رايو فاليكانو المركز 12 برصيد 15 نقطة.

وكان أوغوستو باتايا حارس مرمى رايو أبرز لاعبي المباراة بعدما تصدى لعدة فرص من ريال مدريد في حين دافع أصحاب الأرض باستماتة للحفاظ على نظافة شباكهم.

وخلال المباراة أطلق كيليان مبابي، هداف الدوري برصيد 13 هدفا، تسديدة واحدة ليخفق ريال في الفوز على ملعب فاييكاس للعام الرابع تواليا.