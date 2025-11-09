سيتي يسحق ليفربول بثلاثية في احتفال غوارديولا بمباراته الألف (فيديو)

سحق مانشستر سيتي منافسه التقليدي ليفربول 3-0 في مواجهة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، بعدما سجل إرلينغ هالاند ونيكو غونزاليس وجيريمي دوكو في الفوز الذي ربما يكون حاسما في السباق على اللقب.

وكانت المباراة رقم ألف لبيب غوارديولا مدرب سيتي، واحتفل فريقه بهذه المناسبة بانتصار قوي رفعه إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بعد 11 مباراة، بفارق أربع نقاط فقط خلف المتصدر أرسنال، بينما تراجع حامل اللقب ليفربول إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وبدأ السيتي المباراة بقوة، وتمكن هالاند من الارتقاء أعلى من إبراهيما كوناتي ليحول تمريرة عرضية من ماتيوس نونيز إلى هدف بضربة رأس في الدقيقة 29، ليسجل هدفه رقم 99 مع الفريق في الدوري الإنجليزي. وعوض هذا الهدف عن إهداره لركلة جزاء في وقت مبكر من اللقاء، واحتفل بركل الراية الركنية.

وأضاف غونزاليس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عندما سدد كرة من مسافة بعيدة ارتطمت بساق فيرجيل فان دايك وغيرت اتجاهها لتخدع الحارس جورجي مامارداشفيلي.

وحسم دوكو المباراة عندما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة في الدقيقة 63.