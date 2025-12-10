الناقد علاء صادق يعلق على تصريحات محمد صلاح “النارية” ضد إدارة ليفربول (فيديو)

قال الناقد الرياضي المصري علاء صادق إن تصريحات محمد صلاح لم تكن موفقة، فمهما كان حجم الظلم والغضب الذي يشعر به، فإن تلك التصريحات قد تجعله يفقد تعاطف زملائه.

تصريحات جدلية

كان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أعرب عن غضبه الشديد من عدم مشاركته مع “الريدز” في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد إذ بقي على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبعاده كذلك من التشكيل الأساسي في المباراتين السابقتين ضد وستهام يونايتد وسندرلاند ، وألمح في الوقت نفسه إلى إمكانية مغادرة الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال صلاح في مقابلة نارية “لم أصدق أنني أجلس على الدكة طوال 90 دقيقة. هذه ثالث مرة. أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أشعر بإحباط شديد، لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مدى سنوات خاصة الموسم الماضي”.

وأضاف “هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي. أشعر أن الأمر الآن هو ارموا مو (محمد صلاح) تحت الحافلة لأنه مشكلة في الفريق، لا أعتقد أنني مشكلة. لست مضطرا للقتال على مركزي كل يوم لأنني اكتسبته بجهدي. لست أكبر من النادي أو من أي شيء، لكنني اكتسبته بعملي”.

وزاد النجم المصري ملمّحا إلى إمكانية رحيله عن الفريق قريبا “في كرة القدم لا تعرف ماذا سيحدث لكن الواضح أنني لا أقبل هذا الوضع. لقد قدمت الكثير لهذا النادي. لذا، يؤلمني ما يحدث”.

حالات مشابهة

وصف الناقد الرياضي المصري علاء صادق، ما حدث لمحمد صلاح بأنه نسخة مكررة لما حدث مع أكبر نجوم إفريقيا في أوروبا، مثل ما حدث للعاجي يايا توريه مع مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا.

حينها، كان توريه أفضل لاعب إفريقي لخمس مرات متتالية، ويمثل العمود الفقري للنادي في صعوده لمنصات التتويج، ومع ذلك تعرض لما حدث حرفيًا لمحمد صلاح؛ إذ استبعده غوارديولا من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وعندما تذمر توريه – ولم يكن تذمرًا مباشرًا، بل صادرًا عن وكيل أعماله – قرر غوارديولا استبعاده أيضًا من دوري أبطال أوروبا.

وتابع الناقد علاء صادق مشبهًا ما حدث لمحمد صلاح بما تعرض له الليبيري جورج ويا، الفائز بالكرة الذهبية عام 1995، عندما كان يلعب لنادي آسي ميلان. فقد واجه كل أشكال الظلم بعد عامين فقط من انضمامه للنادي الإيطالي، نتيجة اعتداء من اللاعب البرتغالي جورج كوستا بعبارات عنصرية، ما أدى إلى مشاجرة بينهما، ولم يقف النادي بجانبه، بل اختار دعم خصمه من نادي بورتو.

دور غير مثمن

وبالعودة إلى تصريحات النجم المصري، أكد علاء صادق أن محمد صلاح كان الموسم الماضي الرجل الأول في نادي ليفربول، بمساهمته الكبيرة في تتويج النادي بالدوري سواء من خلال أهدافه أو أدائه العام. في المقابل، أحرز المدرب يورغن كلوب اللقب، بشكل لا يستحق أن يُنسب إليه بالكامل، إذ أن محمد صلاح ساهم بأكثر من خمسين في المئة من النجاح.

وأضاف صادق أن محمد صلاح، مثل كثير من اللاعبين الأفارقة، رغم تألقه الكبير، لا يحظى بمحبة أو دعم كامل من النادي أو المسؤولين، لأنهم لا يريدون أن يكون صلاح محور كل الأضواء.