قصيدة عراقية تشعل أجواء كأس العرب.. ومشجع أردني مازحا: لا تأخر الشباب عندهم طيارة لبغداد (شاهد)

في لقطة عفوية خلال الفعاليات المصاحبة لكأس العرب 2025 في دولة قطر، نقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر موقفا طريفا يختصر حب الجماهير وعاطفتها في البطولة.

يقول أحد المشجعين إنه خرج لشراء وردة، لكنه اكتشف أن الورود الحقيقية كانت في وجوه الجمهور العراقي.

الملاعب تتحول إلى حدائق فرح

وارتجل قصيدة طريفة بالعامية أمام “الكاميرا”، قائلا “تعنيت لأهل الورد رحت أشتري وردة، لقاني الجمهور العراقي والفريق يسوى ألف وردة، اشتمّيت ريحة ورد، حسبالي من الورد. تاريها من الجمهور العراقي وردة”.

وخُتم الموقف بجملة مازحة: “ما دام العراق هو الورد، ليش نشتم ورد بعده؟”، في إشارة إلى حماسهم ودفء استقبالهم.

“عندهم طيارة مروّحين لبغداد”

ورسم الجمهور العراقي، بصوته وهتافه، أجواء احتفالية حول الفريق، في حين خطف مشجع أردني الضحكات مازحا “لا تتأخر على الشباب، عندهم طيارة، مروّحين لبغداد”.

وبلغ المنتخب الأردني الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب 2025، وذلك بعد فوزه على نظيره العراقي 1-0، الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وسيواجه المنتخب الأردني في الدور قبل النهائي، نظيره السعودي الاثنين المقبل، الذي تأهل بدوره للمربع الذهبي بعد فوزه على فلسطين 2-1، الخميس.

وتستضيف دولة قطر البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات في 6 استادات مونديالية شهدت منافسات كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية.