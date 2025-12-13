كأس العرب.. اختيارات الأفضل وفق المعلق خليل البلوشي (فيديو)

أشاد المعلق الرياضي في قنوات بي إن سبورت، خليل البلوشي، بالمنتخب الأردني ووصفه بأنه الأفضل حتى الآن في بطولة كأس العرب.

واعتبر أن متوسطي ميدان الجزائر والسعودية، ياسين بن زية ومحمد كنو، هما الأفضل أداءً في البطولة حتى الآن.

وفيما يخص أفضل مدرب، رأى البلوشي أن المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، يستحق هذا اللقب بعد قيادته الأردن إلى 4 انتصارات متتالية.

كما أشاد بجماهير البطولة جميعها، مؤكدًا أن حضورهم أضفى متعة على المدرجات، معربًا عن أسفه لخروج منتخب السودان مبكرًا، الذي حرم البطولة من جماهير محبة لكرة القدم.