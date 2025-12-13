من “الموت للعرب” إلى التحية النازية.. جماهير مكابي تل أبيب تشعل موجة غضب في ألمانيا (فيديو)

لا تترك جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي أي فرصة، لتظهر مدى عنفها وعنصريتها.

فبعد أحداث الشغب والعنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام العام الماضي -ما أدى لحظر حضور الجماهير في بريطانيا هذا العام- تعود جماهير مكابي لتثير الجدل مجددا، لكن هذه المرة في ألمانيا، وتحديدا مدينة شتوتغارت، والتي استقبلت الفريق وجماهيره ضمن مباراة في الدوري الأوروبي. وكما كان متوقعا فإن جماهير الفريق الإسرائيلي سرعان رددت أهازيج عنصرية ومسيئة بحق العرب، خارج الملعب وحتى داخله أيضا.

ولم يقتصر عنف الجماهير هذه المرة على العرب فقط، فقد تداول المدونون عبر المنصات الرقمية مقطع فيديو لأحد مشجعي الفريق الإسرائيلي وهو يلوح بالتحية النازية في وجه الجماهير الألمانية خلال المباراة.

هذه العنصرية والتي يبدو أنها لا تفارق جماهير الفريق الإسرائيلي، سرعان ما أثارت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. ومن بين التعليقات كتبت الإعلامية سانغيتا ميسكا “هنا يظهر ما يسمى بمشجعي مكابي تل أبيب وهم يغنون أغنيتهم العنصرية عن الاغتصاب في شتوتغارت أمس”.

وتابعت “هذا ما كانت شرطة ميدلاندز تريد حماية السكان منه في برمنغهام بإنجلترا. من غير المعقول خداعنا من قبل ستارمر في مسألة تتعلّق بحماية الناس”.

وكتب آخر “كانت المؤسسة السياسية والإعلامية بأكملها في المملكة المتحدة تريد جلب هؤلاء إلى هنا، وهي تحاول حاليًا إقالة رئيس شرطة ويست ميدلاندز لأنه قال (لا)”.

ودوّن بوب “يهبطون في أوروبا بجواز سفرهم الإسرائيلي وفي غضون دقيقتين داخل ملعب يصرخون: (الموت للعرب). وفي الوقت نفسه، لو تجرأ أحد المشجعين المحليين على الصراخ (فلسطين حرّة)، لتم طرده مدى الحياة، وملاحقته بتهمة التحريض على الكراهية، وجرّه في كل وسائل الإعلام”.

وعلّقت مروة عثمان “يبدو أن الشرطة الألمانية تخصص قوتها لمواطنيها كبار السن، الذين يجرؤون على التعبير في الشوارع ضد الإبادة المستمرة في غزة“.