علاء صادق:”السقا حاول استغلال أزمة صلاح للعودة إلى الأضواء”

انتقد المحلل الرياضي د/علاء صادق موقف الممثل المصري أحمد السقا من الأزمة بين النجم محمد صلاح وإدارة ليفربول بعد مقطع مصور نشره السقا دعما لصلاح.

وفي مقابلة مع المسائية السبت على الجزيرة مباشر قال صادق “عندما يحاول أحمد السقا استغلال شعبية محمد صلاح أو استغلال أزمة محمد صلاح ليعود مجددا إلى الأضواء كما حدث بالفعل”.

وواصل “لكنه دخل من باب خلفي دخل من باب مسدود ما حدث بعد الفيديو المسجل باللغة الانجليزية بلغة ركيكة جدا سواء في كلماته أو نطقه أو استخدام الألفاظ”.

واشار صادق إلى أن السخرية التي طالت السقا بسبب المقطع المسجل بالانجليزية دفعه إلى سحبه سريعا مردفا “ما كنت أتمنى مطلقا من أحمد السقا أن يسقط هذه السقطة لمجرد أن يعود إلى الأضواء خصوصا أن لديه فرصة كبيرة للعودة إلى الأضواء دون استغلال حادثة محمد صلاح”.

وبرر صادق موقفه بأن السقا يحظى بملايين المتابعين على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي لكن ليس بينهم أحد من إدارة ليفربول أو المنتمين إلى كرة القدم الانجليزية أو الأوروبية بشكل عام.

وقارن صادق بين موقف السقا وحملة الدعاية التي نظمتها الحكومة المصرية لتنظيم كأس العالم عام 2010 والتي تركزت داخل مصر دون أن يكون لها أي جدوى وانتهت بفضيحة “صفر المونديال”.