تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة كأس العرب بالدوحة (فيديو)

أعرب مشجعون من ذوي الاحتياجات الخاصة للجزيرة مباشر عن تقديرهم للتسهيلات التي وفرتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب (FIFA قطر 2025) لهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة تخصيص أماكن مناسبة لذوي الإعاقة في جميع الاستادات الستة المضيفة للبطولة، إذ تتوفر خيارات متعددة تشمل أماكن مهيَّأة لمستخدمي الكراسي المتحركة وللأشخاص المحدودي الحركة، إلى جانب توفير تسهيلات تمتد إلى مواقف السيارات ودورات المياه ونقاط بيع الطعام، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة لهم.

كما تتوفر خدمة التعليق الوصفي السمعي في عدد من المباريات من خلال تطبيق يُحمَّل على الهواتف.

ويمكّن التطبيق المستخدم من اختيار القناة الصوتية المناسبة له، ليتمكن من الاستماع لوصف تفصيلي لمجريات المباراة، يشمل الأجواء في المدرجات وردود أفعال اللاعبين وتعبيرات وجوههم من أجل الاستمتاع بمتابعة المباريات.

كما تشمل التسهيلات توفير غرف حسية لتلبية احتياجات المشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي.

وتتيح الغرف مشاهدة المباريات في مكان هادئ مزود بتقنية مساعدة وتحت إشراف فريق من المتخصصين، بما يضمن تجربة مريحة وشاملة لهذه الفئة من المشجعين.

وفي بادرة تعكس التزام البطولة بمبدأ الشمولية، يشارك عدد من الأطفال ذوي الإعاقة في مرافقة اللاعبين عند خروجهم إلى أرضية الملعب خلال عدد من مباريات البطولة، من بينها مباراة الافتتاح التي استضافها استاد البيت.