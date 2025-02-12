ديمبلي يقود باريس سان جيرمان للفوز بثلاثية على بريست بملحق دور الـ16 في أبطال أوروبا (فيديو)

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه بريست بنتيجة (3-0) ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدما بهدفين، حيث سجل لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا الهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء احتسبتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل ديمبلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويسجل هدفه رقم 15 مع الفريق في جميع المسابقات منذ بداية العام الجاري.

وبهذا الفوز، وضع سان جيرمان قدمه الأولى في دور الـ16 قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة ملاقاة ليفربول الإنجليزي أو برشلونة الإسباني اللذين تأهلا مباشرة من مرحلة الدوري بوجودهما ضمن أول 8 أندية من أصل 36 فريقا في جدول الترتيب.