ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مانشستر سيتي 3-2 في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد فوزا مثيرا على مانشستر سيتي 3-2، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق إيرلينغ هالاند بعد تمريرة وصلت إلى غفارديول الذي هيأها إلى هالاند الذي سددها في الشباك في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60، سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي، بعد كرة من سيبايوس حوَّلها مبابي بتسديدة في الشباك ببراعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد سيبايوس على فودين، تصدى لها هالاند مسجلا هدفا ثانيا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 86، سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إبراهيم دياز، في حين سجل جود بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط على ملعب سانتياغو برنابيو.