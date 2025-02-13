إيفرتون يقتنص تعادلا مثيرا من ليفربول في ديربي الميرسيسايد (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتعادل مجنون مع مضيفه إيفرتون 2-2 في ‘الديربي’ الذي أقيم الأربعاء، في مواجهة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ إيفرتون التسجيل عبر بيتو في الدقيقة 11، وعادل ليفربول بسرعة عبر ماك أليستير بعد عرضية من صلاح. قبل تسجيل النجم المصري هدف التقدم في الدقيقة 73، ثم تعادل تارفوسكي في الدقيقة 90+ 8 لصاحب الأرض الذي نزلت جماهيره إلى أرضية الملعب للاحتفال.

وابتعد ليفربول بهذا التعادل بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن أرسنال الثاني، كما عزز صلاح صدارته لترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا وبفارق 3 أهداف عن مطارده إيرلينغ هالاند.