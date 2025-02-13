بايرن ميونخ يهزم سيلتيك في عقر داره ويقترب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

عاد بايرن ميونخ بانتصار ثمين أمام مضيفه سيلتك بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلتك بارك مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية البايرن مايكل أوليسيه (45) وهاري كين (49)، بينما سجل هدف سيلتك الوحيد دايزن مايدا (79).

وخلال اللقاء، رفعت جماهير سيلتيك علم فلسطين، مع لافته كبيرة مكتوب عليها “أظهروا لإسرائيل الكارت الأحمر”.

بهذه النتيجة اقترب البايرن بقوة من التأهل قبل لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل