رياضة

بايرن ميونيخ يهزم سيلتيك في عقر داره ويقترب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونخ يفوز بثنائية على سيلتك في دوري أبطال أوروبا
مدة الفيديو 00 دقيقة 40 ثانية 00:40
13/2/2025-|آخر تحديث: 13/2/202502:03 AM (توقيت مكة)

عاد بايرن ميونيخ بانتصار ثمين أمام مضيفه سيلتك بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلتك بارك مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية البايرن مايكل أوليسيه (45) وهاري كين (49)، بينما سجل هدف سيلتك الوحيد دايزن مايدا (79).

علم فلسطين يظهر بالمدرجات ولافته كبيرة مكتوب عليها أظهروا لإسرائيل الكارت الأحمر
علم فلسطين يظهر بالمدرجات ولافتة كبيرة مكتوب عليها أظهروا لإسرائيل الكارت الأحمر (رويترز)

وخلال اللقاء، رفعت جماهير سيلتيك علم فلسطين، مع لافتة كبيرة مكتوب عليها “أظهروا لإسرائيل الكارت الأحمر”.

بهذه النتيجة اقترب البايرن بقوة من التأهل قبل لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان