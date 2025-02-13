كلوب بروج يتقدم خطوة نحو دور الـ16 بالفوز على أتلانتا في ملحق دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق بروج البلجيكي فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بالبطولة القارية.

وبادر الإسباني فيران جوتجلا بالتسجيل لكلوب بروج في الدقيقة 15، لكن الكرواتي ماريو باساليتش أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أحرز السويدي جوستاف نيلسون هدف الفوز لبروج من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويكفي بروج التعادل في مباراة الإياب، التي ستقام بملعب أتالانتا يوم الثلاثاء القادم، فيما بات يتعين على الفريق الإيطالي الفوز.