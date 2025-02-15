تشلسي يسقط مجددا ويخسر أمام برايتون بثلاثية نظيفة (فيديو)

فشل تشلسي في الحفاظ على مسيرة انتصاراته بالدوري الإنجليزي، التي كان قد استعادها بالفوز في الجولة السابقة على وست هام يونايتد، بعدما خسر أمام مضيفه برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ملعب فالمر بمدينة برايتون الإنجليزية، في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح ثلاثية برايتون لاعب الوسط الياباني كاورو ميتوما في الدقيقة 27، وأضاف الهدفين الثاني والثالث المهاجم الغامبي الشاب (20 عامًا) يانكوبا مينته في الدقيقتين 38 و63.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برايتون إلى 37 نقطة، وتقدَّم إلى المركز الثامن مؤقتًا، في حين تجمد رصيد البلوز عند 43 نقطة، وأصبح مهدَّدًا بقوة بفقدان المركز الرابع الذي كان قد ارتقى إليه بالفوز في الجولة السابقة على وست هام يونايتد بهدفين لهدف.