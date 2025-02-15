واصل بوروسيا دورتموند مسلسل نزيف النقاط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وخسر على ملعب بوخوم المتعثر (2-0)، اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين للبوندسليغا.

وحسم بوخوم فوزه بهدفين للنجم اليوناني جيورجيوس ماسوراس في الدقيقتين 33 و35.

وسقط المدرب الكرواتي الجديد نيكو كوفاتش في ثاني اختبار له مع فريقه الجديد دورتموند، بعد خسارة فريقه في الجولة الماضية أمام ضيفه شتوتغارت (2-1).

وجاءت هذه الخسارة بعد أربعة أيام من الانتصار الكبير على ملعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة، في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.