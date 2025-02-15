ريال مدريد يتعادل أمام أوساسونا ويفسح المجال لأتلتيكو وبرشلونة لصدارة الليغا (فيديو)

سقط فريق ريال مدريد الإسباني فى فخ التعادل أمام أوساسونا بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بملعب “أل سادار”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، وهي مباراة مثيرة تحكيميًّا.

أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 15، بعد تلقيه كرة عرضية من فيدي فالفيردي، أسكنها الشباك دون معاناة.

إلا أن أوساسونا حصل على ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها كامافينغا، تكفل أنتي بوديمير بتسجيلها في الشباك، في الدقيقة 58 من المباراة.

وأكمل ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد جود بيلينغهام في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة، واستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين رفع أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز السابع.