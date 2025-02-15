ميرينو يقود أرسنال للفوز على ليستر سيتي بهدفين ومواصلة مطاردة ليفربول المتصدر (فيديو)

حقق فريق أرسنال فوزًا مهمًّا على نظيره ليستر سيتي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب كينغ باور، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الإسباني ميكيل ميرينو هدف اللقاء الأول في الدقيقة 81، بعدما قابل كرة عرضية لعبها إيثان نوانيري إلى داخل منطقة الجزاء برأسية قوية سكنت الشباك.

وبعد 6 دقائق، وتحديدًا في الدقيقة 87، لعب تروسارد كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها ميرينو بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

واستغل أرسنال تعثُّر نظيره ليفربول بالتعادل أمام إيفرتون، ليقلص الفارق إلى 4 نقاط بين الفريقين، قبل أن يخوض الريدز مواجهة الجولة الـ25 أمام ولفرهامبتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليغ، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.