هاتريك مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل يونايتد والصعود إلى المركز الرابع (فيديو)

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز أمام نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب المصري عمر مرموش دور البطولة في هذا الانتصار بعدما تكفل بتسجيل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 19 و24 و33، ثم أحرز جيمس مكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، عاد مان سيتي لمربع الكبار بوصوله إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وتوقف نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز السابع.