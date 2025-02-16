توتنهام يقتنص فوزا ثمينا بالتغلب على مانشستر يونايتد (فيديو)

حصد توتنهام هوتسبير ثلاث نقاط غالية جدا، بالتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز الهدف الإنجليزي جيمس ماديسون في الدقيقة 13، إثر متابعة لكرة ردت من الحارس الكاميروني أندريه أونانا، ليرفع بذلك ماديسون رصيده إلى 9 أهداف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 30 نقطة، تقدم بها إلى المركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 29 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر.