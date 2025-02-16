صلاح يضع بصمته.. ليفربول يهزم ولفرهامتون ويغرد منفردا على القمة (فيديو)

نجح ليفربول في استعادة انتصاراته سريعا بالتغلب على ضيفه ولفرهامتون بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأنفليد بمدينة ليفربول في الأسبوع الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ليفربول بهدف مبكر عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 15، ووضع النجم المصري محمد صلاح بصمته على فوز الريدز، بإحرازه الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 37، فيما أحرز هدف ولفرهامتون الوحيد، البرازيلي ماثيوس كونها في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه بالصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين وهو أرسنال، فيما تجمد رصيد ولفرهامتون عند 19 نقطة ليظل في موقعه القريب من منطقة الهبوط بالمركز الـ17.

صلاح يقترب من حسم لقب الهداف

والهدف الذي أحرزه محمد صلاح في مرمى ولفرهامتون اليوم رفع رصيده إلى 23 هدفا، ليواصل الانفراد بقمة هدافي البريميرليغ للموسم الحالي، بفارق أربعة أهداف عن أقرب المنافسين وهو النرويجي إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي، ويقترب بذلك من الفوز بالحذاء الذهبي، وتحقيق إنجاز فريد لم يسبق أن حققه أي لاعب في ليفربول من قبل، وهو الفوز باللقب أربع مرات، وهو رقم قياسي ينفرد به الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق.