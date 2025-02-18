برشلونة على قمة الدوري الإسباني بالفوز على العنيد رايو فاليكانو (فيديو)

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه العنيد رايو فاليكانو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في ختام مباريات الأسبوع الـ24 للدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز الهدف البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة والعشرين من ضربة جزاء، احتسبها الحكم ماريو ميليرو لوبيز بعد مراجعة الفيديو، حيث ثبت إعاقة المدافع السنغالي باتي سيس للاعب الإسباني إنييجو مارتينيز مدافع برشلونة الذي كان يساعد زملائه في الهجوم على مرمى الضيوف، وقد اكتفى الحكم بإشهار الكارت الأصفر للمدافع السنغالي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 51 نقطة ليرتقي إلى المركز الأول، متقدما بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثاني. فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 35 نقطة، ليظل في نفس ترتيبه بالمركز السادس.

جاءت المباراة سريعة وحماسية، وبالرغم من فوز البارسا، إلا أن رايو فاليكانو كان ندا عنيدا وقويا، ونجح في أن يضغط الفريق الكتالوني في نصف ملعبه أغلب فترات المباراة، وكان قريبا من إدراك التعادل في أكثر من هجمة، إلا أن تألق البولندي فويتشيك تشيزني حارس برشلونة، واستبسال المدافعين من أمامه، حال دون نجاحه في الخروج بالتعادل، لتنتهي المباراة بفوز صعب للبارسا.