أرسنال يمطر شباك مانشستر سيتي بخماسية ويضيق الفارق مع ليفربول المتصدر (فيديو)

واصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نتائجه المخيبة للآمال بخسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، بعدما سقط بنتيجة 5-1 أمام مضيفه أرسنال، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24.

ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر برصيد 56 نقطة، في حين تجمد رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.

افتتح مارتن أوديغارد التسجيل لأرسنال بعد دقيقتين من انطلاق المباراة، لكن سيتي أدرك التعادل عبر هالاند في الدقيقة 55.

وسرعان ما عاد أرسنال إلى المقدمة بعدها بدقيقة واحدة عن طريق توماس بارتي، ثم أضاف مارتن لويس سكيلي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وأضاف كاي هافرتز رباعية أرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يكمل إيثان نوانيري خماسية أرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة، ليواصل مطاردته لليفربول المتصدر بفارق 6 نقاط، مع امتلاك “الريدز” مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع، ليبتعد أكثر عن سباق الصدارة ويواجه خطر التراجع في الترتيب إذا واصل نتائجه المتذبذبة.