برشلونة يهزم ألافيس ويضيق الفارق مع ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا في الشوط الثاني ليقود برشلونة إلى الفوز 1- صفر على ألافيس اليوم الأحد ليقلص الفريق الكتالوني صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد المتصدر إلى أربع نقاط.

وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد عندما لعب لامين جمال عرضية اصطدمت بناويل تيناليا لتصل الكرة إلى المهاجم البولندي الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 61، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني.

واضطر جابي وتوماس كونشني إلى مغادرة الملعب إثر تصادمهما بالرأس في وقت مبكر من المباراة. ومُني ألافيس بخسارته الثانية في الدوري منذ تولي إدواردو كوديت تدريبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي ولا يزال في المركز 18 بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، في حين وصل برشلونة إلى النقطة 45 بعد 22 مباراة.