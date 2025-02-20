شباب الأهلي الإماراتي يفسد “ريمونتادا” الوحدات الأردني بسيناريو مثير ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا 2 (فيديو)

أفسد شباب الأهلي الإماراتي “ريمونتادا” ضيفه الوحدات الأردني، بعدما صعد على حسابه لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وقلب شباب الأهلي تأخره 3-1 أمام الوحدات إلى انتصار مثير 4-3، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، في مدينة دبي الإماراتية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز شباب الأهلي 2-صفر، ليفوز الفريق الإماراتي 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل مشواره في البطولة.

وبادر الإيراني سردار أزمون بالتسجيل لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة 14، لكن السنغالي أوسينو نداي منح التعادل للوحدات في الدقيقة 35.

وأضاف مهند سمرين الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة 71، فيما جاء الهدف الثالث للفريق الأردني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الصربي بوغدان بلانيتش، لاعب شباب الأهلي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.

وسرعان ما استعاد شباب الأهلي اتزانه من جديد، ليحرز نجماه جويليرمي بالا وماتيوساو الهدفين الثاني والثالث للفريق الإماراتي في الدقيقتين 80 و81 على الترتيب، فيما تكفل أزمون بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.