مبابي يسجل ثلاثية ويقود ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال على حساب السيتي (فيديو)

سجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره على الفريق الإنجليزي 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب في الدور الفاصل.

وافتتح مبابي التسجيل من أول هجمة لريال مدريد في الدقيقة الرابعة. وعزز تقدم الريال في الدقيقة 33. ثم أحرز هدفه الثالث في الدقيقة 61. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل مانشستر سيتي هدفا من توقيع نيكو غونزاليس.

ويلعب حامل اللقب، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن أو غريمه المحلي أتلتيكو مدريد. وتقام قرعة دور الستة عشر بعد غد الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي يخفق فيها غوارديولا في التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال.