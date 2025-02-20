مبابي يسجل ثلاثية ويقود ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال على حساب السيتي (فيديو)

سجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره على الفريق الإنجليزي 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب في الدور الفاصل.

وافتتح مبابي التسجيل من أول هجمة لريال مدريد في الدقيقة الرابعة. وعزز تقدم الريال في الدقيقة 33. ثم أحرز هدفه الثالث في الدقيقة 61. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل مانشستر سيتي هدفا من توقيع نيكو غونزاليس.

ويلعب حامل اللقب، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الـ16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن أو غريمه المحلي أتلتيكو مدريد. وتقام قرعة دور الـ16 بعد غد الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها غوارديولا في التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال.